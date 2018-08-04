;Hakkari' nin Yüksekova ilçesi'nde PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen EYP' nin , zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu yaralanan polislerden 1' inin şehit olduğu bildirildi..
flaş
;Hakkari' nin Yüksekova ilçesi'nde PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen EYP' nin , zırhlı polis aracının geçişi sırasında patlatılması sonucu yaralanan polislerden 1' inin şehit olduğu bildirildi..
04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:14
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