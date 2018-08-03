: CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin felci geçirdi. İlk müdahelesi Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
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: CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, beyin felci geçirdi. İlk müdahelesi Tunceli Devlet Hastanesinde yapıldıktan sonra Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleriyle askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniveristesi Tıp Fakültesi Hastanesine...
03 Ağustos 2018 Cuma 22:42
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