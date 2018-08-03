: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelin yastık altından dövizlerinizi, dolarlarınızı, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun" dedi.
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelin yastık altından dövizlerinizi, dolarlarınızı, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun" dedi.
03 Ağustos 2018 Cuma 16:45
: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Gelin yastık altından dövizlerinizi, dolarlarınızı, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL’ye nakde dönüştürün. Yerli, milli direnişinizi tüm dünyaya karşı ortaya koyun" dedi.
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