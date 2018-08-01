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Adalet Bakanı Gül: ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur.
: Adalet Bakanı Gül: ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur.
01 Ağustos 2018 Çarşamba 23:40
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Adalet Bakanı Gül: ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım, ne bir tek kuruş param da yoktur.
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