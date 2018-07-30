: Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi. Bu nedenle Denizli-İzmir arasında tren seferleri durduruldu.
FLAŞ
: Denizli-İzmir arasındaki tren seferleri güvenlik nedeniyle durduruldu. Bölgede bir süredir etkili olan yağışın ardından yapılan incelemelerde Denizli-İzmir arasındaki demiryolunda bazı kesimlerde rayların altının boşaldığı belirlendi....
30 Temmuz 2018 Pazartesi 21:44
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