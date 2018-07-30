:İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yeralan Aram Civan kod adlı Osman Gülen'in de aralarında bulunduğu 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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:İçişleri Bakanlığı, son 1 haftada yurt içinde yapılan operasyonlarda, terörden arananlar listesinin gri kategorisinde yeralan Aram Civan kod adlı Osman Gülen'in de aralarında bulunduğu 36 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:16
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