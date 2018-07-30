: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen birçoğu önceki KHK'ler ile ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
FLAŞ
: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı oldukları tespit edilen birçoğu önceki KHK'ler ile ihraç edilen Gazi Üniversitesi eski çalışanı 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:57
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