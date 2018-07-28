: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin talebinin karşı taraftan geldiği bildirildi.
FLAŞ
: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin talebinin karşı taraftan geldiği bildirildi.
28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:02
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