Devlet Bahçeli: Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir
FLAŞ
Devlet Bahçeli: Papaz bahanesiyle şantaja boyun eğmeyiz, eğmeyeceğiz. Kanaatim odur ki, ya bir yol ağzında, ya da bir köprübaşında suçluların takası sağlanabilecektir
28 Temmuz 2018 Cumartesi 17:43
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