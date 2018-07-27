2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ'nün eriştiği sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.
FLAŞ
2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ'nün eriştiği sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 8 şüpheli hakkında 8 ilde gözaltı kararı verildi.
27 Temmuz 2018 Cuma 09:00
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