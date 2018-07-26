: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16 eski emniyet müdürü hakkında karar çıktı. Mahkeme, 11 sanığı 7 yıl 6 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verdi. 2 sanığın beraat etti. 3 sanığın dosyasını ayrıldı.
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: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 16 eski emniyet müdürü hakkında karar çıktı. Mahkeme, 11 sanığı 7 yıl...
26 Temmuz 2018 Perşembe 18:30
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