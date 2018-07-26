TSK: Hakkâri/Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa/Ceylanpınar güneyi ve Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine dün icra edilen hava destekli operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi
FLAŞ
TSK: Hakkâri/Yüksekova kırsalı, Şanlıurfa/Ceylanpınar güneyi ve Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine dün icra edilen hava destekli operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirildi
26 Temmuz 2018 Perşembe 17:11
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.