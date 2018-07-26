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: Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı: "Ekmeğin Türkiye'de azami olan 5 lira olan fiyatı yine azami fiyat olan 5 lira 75 kuruş üzerinde olmayacak. Yüzde 15 bir fiyat artışı söz konusu olacak" dedi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 13:12