: TBMM'de görüşülen Bedelli Askerlik Düzenlemesi yasalaştı. Buna göre: gurbetçiler 2 bin Euro ücret ödeyecek. 15 bin TL ödeyen vatandaşlar ise 21 günlük temel eğitim görecek.
FLAŞ
: TBMM'de görüşülen Bedelli Askerlik Düzenlemesi yasalaştı. Buna göre: gurbetçiler 2 bin Euro ücret ödeyecek. 15 bin TL ödeyen vatandaşlar ise 21 günlük temel eğitim görecek.
26 Temmuz 2018 Perşembe 02:38
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