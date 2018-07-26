FLAŞ

: TBMM'de görüşülen Bedelli Askerlik Düzenlemesi yasalaştı. Buna göre: gurbetçiler 2 bin Euro ücret ödeyecek. 15 bin TL ödeyen vatandaşlar ise 21 günlük temel eğitim görecek.

26 Temmuz 2018 Perşembe 02:38