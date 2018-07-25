Irak ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinden, Yüksekova İkiyaka bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist, 3'üncü Puiyade Tümen Komutanlığı 7'nci Hudut Alay Komutanlığı'nın istihbari çalışması sonucu İHA ile tespit edilerek etkisiz hale getirildi.
FLAŞ
Irak ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinden, Yüksekova İkiyaka bölgesine sızma girişiminde bulunan 4 terörist, 3'üncü Puiyade Tümen Komutanlığı 7'nci Hudut Alay Komutanlığı'nın istihbari çalışması sonucu İHA ile tespit edilerek...
25 Temmuz 2018 Çarşamba 13:22
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.