2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ bağlantısı ile sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde gözaltı kararı verildi.
FLAŞ
2011 yılında yapılan polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ bağlantısı ile sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan 34 şüpheli hakkında Ankara dahil 18 ilde gözaltı kararı verildi.
25 Temmuz 2018 Çarşamba 09:21
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.