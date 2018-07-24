Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
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Kırıkkale-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaşamını yitirdi.
24 Temmuz 2018 Salı 10:11
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