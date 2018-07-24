Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan hakkında PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmalara yönelik sözleri nedeni ile soruşturma başlattı
FLAŞ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Pervin Buldan hakkında PKK terör örgütü mensuplarının cenaze törenlerine katılan HDP’li dört milletvekili hakkında yürütülen adli soruşturmalara yönelik sözleri nedeni ile soruşturma başlattı
24 Temmuz 2018 Salı 09:11
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