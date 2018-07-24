: Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; bugün 06.00-18.00 saatleri arasında İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği duyuruldu. Yer yer kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları istenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.
Flaş
: Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; bugün 06.00-18.00 saatleri arasında İstanbul genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiği duyuruldu. Yer yer kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların hazırlıklı olmaları istenirken,...
24 Temmuz 2018 Salı 07:20
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