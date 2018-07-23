: Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) gözaltında bulunan anne ve babası savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
FLAŞ
: Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yaylada kaybolan Evrim Atış'ın (3,5) gözaltında bulunan anne ve babası savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:20
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