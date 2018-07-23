AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı
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AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Mesut Özil'in tepkisi son derece yerinde ve haklı
23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:21
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