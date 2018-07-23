: İçişleri Bakanlığı: "Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi gri kategoride aranan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu toplam 40 (26 ölü, 6 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi."
: İçişleri Bakanlığı: "Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi gri kategoride aranan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu toplam 40 (26 ölü, 6 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi."
23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:23
: İçişleri Bakanlığı: "Son 1 haftada yurt içinde aralarında İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi gri kategoride aranan Meryem Özsöğüt’ün de bulunduğu toplam 40 (26 ölü, 6 sağ, 8 teslim) terörist etkisiz hale getirildi."
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