Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde operasyonda bulunan asker ve koruculara PKKlı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 korucu şehit oldu; 2 asker ve 1 korucu de yaralandı.
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde operasyonda bulunan asker ve koruculara PKKlı teröristlerce saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 korucu şehit oldu; 2 asker ve 1 korucu de yaralandı.
22 Temmuz 2018 Pazar 19:21
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