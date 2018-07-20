: Adalet komisyonunda görüşülen terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.
: Adalet komisyonunda görüşülen terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.
20 Temmuz 2018 Cuma 16:05
: Adalet komisyonunda görüşülen terörle mücadele yasa teklifi kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta Meclis Genel Kuruluna gelmesi bekleniyor.
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