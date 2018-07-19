flaş
: Dışişleri Bakanlığı: "Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir."
flaş : Dışişleri Bakanlığı: "Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir."
19 Temmuz 2018 Perşembe 15:42
flaş
: Dışişleri Bakanlığı: "Yasada İsrail’in işgal altında tuttuğu Kudüs’ün başkent olarak ilan edilmesi uluslararası toplum bakımından yok hükmündedir."
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:29
|05:41
|13:22
|17:20
|20:41
|22:34