Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı: (Leyla'nın öldürülmesi) Soruşturma kapsamında 4 şüpheli 14 Temmuz'da gözaltına alındı. 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına istinaden 18 Temmuz'da kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır.
FLAŞ
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı: (Leyla'nın öldürülmesi) Soruşturma kapsamında 4 şüpheli 14 Temmuz'da gözaltına alındı. 3 şüpheli mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli...
19 Temmuz 2018 Perşembe 14:25
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