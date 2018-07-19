Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; ardışık telefon aramaları çalışmasında tespit edilen 9’u aktif komiser yardımcısı olarak çalışan, toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 15 şüpheli yakalanmıştır.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; ardışık telefon aramaları çalışmasında tespit edilen 9’u aktif komiser yardımcısı olarak çalışan, toplam 24 kişi hakkında...
19 Temmuz 2018 Perşembe 14:22
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