Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kullanılmayan bir bina çöktü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
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Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde kullanılmayan bir bina çöktü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
17 Temmuz 2018 Salı 12:05
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