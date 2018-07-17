TSK: Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine, dün düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
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TSK: Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesine, dün düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir.
17 Temmuz 2018 Salı 11:59
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