: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
17 Temmuz 2018 Salı 10:13
: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Diyarbakır milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden teröristin cenazesine katıldıkları gerekçesiyle soruşturma başlattı.
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