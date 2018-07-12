:Şırnak' ta PKK operasyonunda 3' ü Fransız 16 kişi gözaltında
Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız' ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı
:Şırnak' ta PKK operasyonunda 3' ü Fransız 16 kişi gözaltında Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız' ın da bulunduğu 16 kişi ...
12 Temmuz 2018 Perşembe 16:55
:Şırnak' ta PKK operasyonunda 3' ü Fransız 16 kişi gözaltında
Şırnak' ın Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK 'ya yardım ve yataklık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda aralarında 3 Fransız' ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı
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