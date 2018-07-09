;Çorlu' daki tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı' nın talimatıyla gözaltına alınan iki makinistin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi..
;Çorlu' daki tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı' nın talimatıyla gözaltına alınan iki makinistin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi..
09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:12
;Çorlu' daki tren kazasıyla ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı' nın talimatıyla gözaltına alınan iki makinistin jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi..
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