İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurtiçinde yapılan operasyonlarda, aralarında terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan Serdar kod adlı Serkan Tan'ın da bulunduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.
FLAŞ
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurtiçinde yapılan operasyonlarda, aralarında terörden arananlar listesinin yeşil kategorisinde yer alan Serdar kod adlı Serkan Tan'ın da bulunduğu 40 terörist etkisiz hale getirildi.
09 Temmuz 2018 Pazartesi 10:16
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