: Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
FLAŞ
: Anayasa'da yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
07 Temmuz 2018 Cumartesi 19:37
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