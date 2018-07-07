: Kütahya'da TIR yolcu otobüsüne çarptı. Kazada devrilen otobüste ölü ve yaralılar bulunduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
FLAŞ
: Kütahya'da TIR yolcu otobüsüne çarptı. Kazada devrilen otobüste ölü ve yaralılar bulunduğu öğrenildi. Kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
07 Temmuz 2018 Cumartesi 01:49
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