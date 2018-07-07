: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı.
FLAŞ
: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren 699 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete’de yayımlandı.
07 Temmuz 2018 Cumartesi 00:12
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