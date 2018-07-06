:Hatay'ın Altınözü ilçesi'nde girdikleri gölde kaybolan Mustafa Korkmaz ile üvey kızları Safiye ve Emine Aslan' ın cansız bedenlerine ulaşıldı..
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:Hatay'ın Altınözü ilçesi'nde girdikleri gölde kaybolan Mustafa Korkmaz ile üvey kızları Safiye ve Emine Aslan' ın cansız bedenlerine ulaşıldı..
06 Temmuz 2018 Cuma 09:35
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