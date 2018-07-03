:Sivas' ın İmranlı ilçesi'nde iki otomoilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
:Sivas' ın İmranlı ilçesi'nde iki otomoilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
:Sivas' ın İmranlı ilçesi'nde iki otomoilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
03 Temmuz 2018 Salı 13:07
:Sivas' ın İmranlı ilçesi'nde iki otomoilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre; 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
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