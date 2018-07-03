:Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Çocuğun cesedinde herhangi bir darp, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Herhangi bir istismar ve tecavüz emaresi de yoktur" dedi.
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:Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Çocuğun cesedinde herhangi bir darp, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralama da söz konusu değil. Herhangi bir istismar ve tecavüz emaresi de yoktur" dedi.
03 Temmuz 2018 Salı 10:25
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