Devlet Bahçeli: Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi. Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız.
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Devlet Bahçeli: Eylül hunharca katledildi, bununla birlikte vicdan katledildi, insanlık katledildi. Böyle gidemeyiz, bu şekilde daha fazla mesafe alamayız.
30 Haziran 2018 Cumartesi 14:56
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