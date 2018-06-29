: Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli mahallesinde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara’nın cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Valisi Ercan Topaca açıklama yapacak.
FLAŞ!
: Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli mahallesinde 7 gün önce kaybolan Eylül Yağlıkara’nın cansız bedenine ulaşıldı. Ankara Valisi Ercan Topaca açıklama yapacak.
29 Haziran 2018 Cuma 21:15
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