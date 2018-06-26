- TSK: Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir.
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- TSK: Irak kuzeyi Avaşin Basyan ve Zap bölgeleri ile Siirt kırsalına 26 Haziran 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu sekiz terörist etkisiz hale getirilmiştir.
26 Haziran 2018 Salı 19:15
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