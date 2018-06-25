İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurtiçinde yapılan operasyonlarda 24 terörist etkisiz hale getirildi
FLAŞ
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurtiçinde yapılan operasyonlarda 24 terörist etkisiz hale getirildi
25 Haziran 2018 Pazartesi 10:51
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