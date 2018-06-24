;Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
;Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
24 Haziran 2018 Pazar 19:08
;Niğde'de İl Seçim Kurulu'nun bulunduğu Niğde Adliyesi'nin bodrum katında yangın çıktı. Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor
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