ERZURUM'da aralarında kan davası bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Erzurum' daki hastanelere kaldırıldı..
ERZURUM'da aralarında kan davası bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Erzurum' daki hastanelere...
24 Haziran 2018 Pazar 17:13
ERZURUM'da aralarında kan davası bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Olayda İYİ Parti Karaçoban İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile birlikte 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar Erzurum' daki hastanelere kaldırıldı..
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