TSK: Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
FLAŞ
TSK: Irak'ın kuzeyinde Zap ve Hakkâri sınır bölgelerinde gerçekleştirilen hava harekâtlarında 7 terörist etkisiz hale getirildi
23 Haziran 2018 Cumartesi 18:41
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