: Zonguldak'ta göçük altında kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Akıllı telefon teknolojisi ile canlı yayındayız.
FLAŞ
: Zonguldak'ta göçük altında kalan işçiler yaralı olarak kurtarıldı. Akıllı telefon teknolojisi ile canlı yayındayız.
23 Haziran 2018 Cumartesi 02:09
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.