TSK: Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilip, 10 terörist etkisiz hale getirildi
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TSK: Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan ve Sinat Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde; silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilip, 10 terörist etkisiz hale getirildi
20 Haziran 2018 Çarşamba 16:33
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