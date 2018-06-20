:Eskişehir' in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
:Eskişehir' in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
20 Haziran 2018 Çarşamba 10:36
:Eskişehir' in Sivrihisar ilçesi yakınlarında hafif ticari aracın bariyerlere çarpıp, savrularak yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre; 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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