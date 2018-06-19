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: Edirne'de iki ülke arasındaki sınırı geçtikleri için gözaltına alınan ve tutuklanan 2 Yunan askeri için yapılan 'tutukluluk değerlendirme duruşmasında' tahliye kararı çıkmadı.

19 Haziran 2018 Salı 16:49